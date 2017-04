ఎక్కడ?: లారా కోసం మళ్లీ బ్యాట్ పడుతున్న సచిన్

క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్... వెస్టిండిస్ క్రికెట్ దిగ్గజం బ్రియాన్ లారా కోసం త్వరలో బ్యాట్‌ పట్టనున్నాడు. క్రికెట్‌లో అన్ని ఫార్మెట్లకు సచిన్ టెండూల్కర్ వీడ్కోలు పలికిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

The much awaited Brian Lara Stadium will finally open on May 13 after all the delay. The first competitive match at the stadium will be nothing less than a dream come true. The ground will host a playing XI led by Lara against the playing XI led by India’s stalwart Sachin Tendulkar.