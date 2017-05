తన ఇరవై నాలుగేళ్ల సుదీర్ఘ ‌ 1999లో ఆడిన ఆస్ట్రేలియా పర్యటనే అత్యంత కఠినమైనదని క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ చెప్పాడు. ఆ సిరిస్‌లో ఆడిన జట్టులో ఎనిమిదిమంది మ్యాచ్ విన్నర్లు ఉన్నారని,

English summary

India batting maestro Sachin Tendulkar on Tuesday rated the 1999 series against Australia as the toughest in his 24-year long illustrious international career. The Steve Waugh-led side dominated the three-match Test series, handing India, captained by Tendulkar, a 3-0 whitewash. Australia won the first Test at Adelaide by 285 runs.