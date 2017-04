సచిన్ అయితే మాకేంటి?, మాకు ఓ రేటుంది: తేల్చేసిన బీసీసీఐ

క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘సచిన్‌: ఏ బిలియన్‌ డ్రీమ్స్‌’.

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has refused to give a concession to 200 Not Out, the production company behind the film “Sachin: A Billion Dreams”, to use footage related to Master Blaster for his upcoming biopic.