వాంఖడేలో మ్యాచ్ జరుగుతుంటే సచిన్ ఏం చేశాడో తెలుసా?

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా సోమవారం ముంబై ఇండియన్స్, రైజింగ్ పుణె సూపర్‌ జెయింట్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. సచిన్ టెండూల్కర్ సోమవారం 44వ పుట్టిన రోజుని జరుపుకున్నాడు.

Happy Birthday🎁🤘 @sachin_rt Couldn't think of a better way than to have your @mipaltan fans sing it to you in front of your own stand @IPL pic.twitter.com/B3VTzcueum

English summary

The Mumbai Indians camp and the Wankhede Stadium crowd made it a memorable birthday for Sachin Tendulkar, as they broke into a chorus of “Happy Birthday to You” for the India legend during the first strategic break of Monday’s game.