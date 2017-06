‘అంజనా’ నీకు ధన్యవాదాలు: అభిమాని లేఖకు ముగ్ధుడైన సచిన్

బెంగళూరు: కేరళకు చెందిన ఓ వీరాభిమాని.. క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్‌కు ఓ లేఖ రాసింది. ఆమె లేఖకు ముగ్ధుడైన సచిన్ టెండూల్కర్ ఆమెకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. దీనిపై నెటిజన్లు కూడా స్పందిస్తూ ట్వీట్లు చేస్తున్నారు.

'మీ కాలంలో పుట్టినందుకు నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది' అని అంజనా అనే కేరళకు చెందిన వీరాభిమాని.. సచిన్ టెండూల్కర్‌కు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. సచిన్ టెండూల్కర్ వ్యక్తిత్వం ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటుందని, అందుకే ఆయనను ఇష్టపడేవారు భారీ సంఖ్యలో ఉన్నారని చెప్పారు.

'నాకు ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియడం లేదు. ఎందుకంటే నేను రాస్తున్నది క్రికెట్ దేవుడి గురించి. నేను రాసిన ఈ లేఖ ఆయన(సచిన్)కు చేరుతుందో లేదో తెలియదు. కానీ, చేరుతుందనే అనుకుంటున్నా' అని ఆమె తన లేఖను ప్రారంభించారు.

Anjana, thank you so much for your letter! It is fans like you who have inspired me to keep striving to do better and better. #FanFriday pic.twitter.com/3QtJtlYuIr