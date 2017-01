ద్రవిడ్ సాయం వల్లే: భారత్ ఏను ఓడించామన్న బిల్లింగ్స్

భారత-ఏ జట్టుతో మంగళవారం ముంబైలోని బ్రబౌర్న్‌ స్టేడియంలో జరిగిన ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ మూడు వికెట్ల తేడాతో ఉత్కంఠ విజయం సాధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

England batsman Sam Billings says working with Rahul Dravid during his six-week Indian Premier League (IPL) stint for Delhi Daredevils last year helped him improve his footwork against spin bowling.