117 ఏళ్ల నాటి రికార్డు బద్దలు: వరల్డ్ రికార్డు నెలకొల్పిన క్రికెటర్

రంజీ ఫైనల్స్‌లో గుజరాత్ ఆటగాడు సమిత్ గోయల్ వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో భాగంగా ఒడిషాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో సమిత్ గోయల్ 359 పరుగులు చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Previous best: 357* by Surrey's Bobby Abel vs Somerset at The Oval in 1899

Samit Gohel 359* is the 4th triple centurion in fc cricket history to carry his bat thro' the inns! The last one did it 81 yrs ago in 1935!

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 16:02 [IST]

English summary

Gujarat’s Samit Gohel made history on Tuesday by scoring 359 runs and thus taking his team’s total to 641. It is the the highest unbeaten score by an opening batsman in first-class cricket.