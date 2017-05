ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ రాణించకపోయినా దాని నుంచి బయటపడి ఎలా విజృంభించాలో అతడికి బాగా తెలుసని టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ అన్నాడు.

English summary

Unconcerned by the indifferent form exhibited recently by India captain Virat Kohli, former swashbuckling batsman Virender Sehwag said today that a player of his calibre knew how to get out of the rut.