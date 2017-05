సినిమా చూసేందుకు వెళ్లి థియేటర్లో సెహ్వాగ్ ఏం చేశాడో తెలుసా!

టీమిండియా మాజీ డ్యాషింగ్‌ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ తన భార్యపై మరోసారి చమత్కారపు ట్వీట్‌ని పోస్టు చేశాడు. సెహ్వాగ్ మంగళవారం సతీ సమేతంగా సినిమా చూసేందుకు థియేటర్‌కు వెళ్లాడు.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 17:57 [IST]

English summary

Former Indian cricketer Virender Sehwag posted a photograph on Twitter of himself at a movie theatre watching IPL match between RPS and MI on his phone.