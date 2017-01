గేల్‌ నీకు ఏమైంది?, ట్వీట్లతో 30 లక్షలు సంపాదించా: సెహ్వాగ్

ట్వీట్ల ద్వారా అభిమానులకు అనందాన్ని పంచడంతో పాటు సెహ్వాగ్‌ డబ్బు కూడా సంపాదిస్తున్నాడట. ఇలా గత 6నెలల్లో అతడు చేసిన ట్వీట్ల ద్వారా రూ.30లక్షలు సంపాదించినట్లు ఓ ఆంగ్ల పత్రికకు సెహ్వాగ్‌ స్వయంగా తెలిపాడు

Former Indian cricketer Virender Sehwag, who was one of the most entertaining batsmen of his generation, has ensured that there is no dearth of entertainment for his fans, even after he has retired from the game.