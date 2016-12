టెన్నిస్ సూపర్ స్టార్ సెరెనా విలియమ్స్ త్వరలో పెళ్లి కూతురు కానుంది. రెడ్డిట్ కో ఫౌండర్ అలెక్సిస్ ఒహనియన్‌తో త్వరలో నిశ్చితార్ధం చేసుకుంటున్నట్లు సెరీనానే స్వయంగా గురువారం ప్రకటించింది.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 10:48 [IST]

English summary

Tennis superstar Serena Williams announced Thursday she is engaged to Reddit co-founder Alexis Ohanian, breaking the news with a poem on her verified Reddit account. Williams, 35, and Ohanian, 33, did not reveal a wedding date in the postings, listed under the Reddit tag 'isaidyes'.