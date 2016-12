పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు జెర్సీ ధరించినందుకు భారత క్రికెట్ అభిమానిపై కేసు నమోదు చేసి జైలు పాలు చేసిన ఘటనపై పాకిస్థాన్ వెటరన్ ఆల్ రౌండర్ షాహిద్ అఫ్రిది స్పందించాడు.

English summary

Shahid Afridi has expressed disappointment about the detention of a fan wearing a jersey with the Pakistan all-rounder's number embossed on it during a cricket match in Assam.