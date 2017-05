ఆ మ్యాచ్ కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నా!: షాహిద్ అప్రిది

అభిమానుల మాదిరిగానే భారత్-పాక్ జట్ల మధ్య జరిగే మ్యాచ్ కోసం ఎంతో ఆశగా, ఆత్రుతతో ఎదురుచూస్తున్నట్లు పాక్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ షాహిద్‌ అఫ్రిది వెల్లడించాడు.

English summary

Like several India-Pakistan cricket enthusiasts, former Pakistan captain Shahid Afridi too is eagerly waiting for the contest between arch-rivals in the upcoming Champions Trophy 2017.