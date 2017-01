చాపెల్ ఇప్పుడేమంటావ్?: ఎదురుదాడికి దిగిన ఆఫ్రిది

పాకిస్థాన్ జట్టుకు ఆడటం రాకపోతే ఇంట్లో కూర్చుంటే మంచిదని ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ క్రికెటర్ ఇయాన్ చాపెల్ తీవ్ర విమర్శలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

Agree partially wid @ianchappelli dat Pakistan lacked grit but the same team drew 2-2 vs England less dan an year ago.

Pak lacked grit: Chappell. I agree but not comin 2 Australia no remedy. England never won World Cup but doesn't mean dey shudn't participate

Shabash Pakistan, great captaincy and inns Hafeez, Well done JK, Malik, Did you watch Ian Chappell? 😊

English summary

Mercurial all-rounder Shahid Afridi took on former Australian captain and current cricket commentator Ian Chappell after Pakistan's resounding win over Australia in the second ODI at the Melbourne Cricket Ground.