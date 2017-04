హైదరాబాద్: ఇటీవలే పాకిస్తాన్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ షాహిద్‌ అఫ్రిది అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా అఫ్రిదికి పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఫేర్‌వెల్ ముందుకొచ్చింది. ఈ మేరకు ఆఫ్రిదిని పాకిస్తాన్ ఎగ్జిక్యూటిర్ కమిటీ చైర్మన్ నజీమ్ సేథీ కలిసి ఫేర్‌వెల్ చర్చించారు.

అయితే బోర్డు ఇస్తామన్న ఫేర్‌వెల్‌ను సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు అఫ్రిది పేర్కొన్నాడు. ప్రస్తుతం తాను వేరు పనులతో చాలా బిజీగా ఉన్నానని, ఫేర్‌వెల్ పార్టీ తనకొద్దంటూ ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలిపాడు. దీనిలో భాగంగా ఫేర్ వెల్ పార్టీ ఆఫర్ ఇవ్వడానికి ఎట్టకేలకు దిగివచ్చిన పీసీబీకి ధన్యవాదాలు ఆఫ్రిది తెలియజేశాడు.

Thank you for the meeting and farewell offers @najamsethi. Unfortunately due to my commitments I won't be able to take them 1/2