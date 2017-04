తొమ్మిది సీజన్లను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సందర్భంగా ఆస్ట్రేలియా స్పిన్ లెజెండ్ షేన్ వార్న్ తన 'All-time XI' ఐపీఎల్ జట్టుని ప్రకటించ

Here's my all time #IPL team over the last 10 yrs what's yours @KP24 @MichaelVaughan @robkey612 ? @ProCricketLive https://t.co/bzraIIAoLJ

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 19:34 [IST]

English summary

Australian spin legend Shane Warne has unveiled his "All-time XI" in the Indian Premier League (IPL) as the Twenty20 tournament entered its 10th edition this year.