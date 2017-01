క్రికెటర్ షమీ భార్య వేసుకుని దిగిన ఫోటోలపై రేగిన దుమారంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, కేంద్ర మాజీమంత్రి శశి థరూర్ ఓ కథనాన్ని రాశారు.

My last article of the year: in defence of Mrs @MdShami11 , & how Jinnah stood up for his "daringly" dressed wife: https://t.co/erArPJljgM

Story first published: Monday, January 2, 2017, 13:43 [IST]

English summary

The recent controversy involving India’s star fast bowler Mohammed Shami – who received abuse and criticism from Muslim conservatives on social media in late December for posting a picture of his wife, Hasin Jahan, in a sleeveless dress – confirms once again the real problem with traditionalists.