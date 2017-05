ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా రైజింగ్ పుణె సూపర్‌జెయింట్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 8 వికెట్లు కోల్పోయి 155 పరుగులు చేసింది.

English summary

Kolkata Knight Riders' (KKR) batsman Sheldon Jackson became the first batsman in Indian Premier League (IPL) 2017 to be dismissed hit-wicket.