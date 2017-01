పాక్‌ను క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా టెస్టు సిరిస్‌కు ఆహ్వానించకపోవడమే మంచిదని ఆసీస్ మాజీ క్రికెట్ దిగ్గజం ఇయాన్ ఛాపెల్‌ వ్యాఖ్యలపై పాకిస్తాన్ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ అక్తర్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డాడు.

Agree partially wid @ianchappelli dat Pakistan lacked grit but the same team drew 2-2 vs England less dan an year ago.

Pak lacked grit: Chappell. I agree but not comin 2 Australia no remedy. England never won World Cup but doesn't mean dey shudn't participate

English summary

Days after Ian Chappell asked Cricket Australia to stop inviting Pakistan for tournaments Down Under, former Pakistani speedster Shoaib Akhtar hit out at the former Australian cricketer for his remark.