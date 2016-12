1996లో ఇంగ్లాండ్‌లో తన తొలి టెస్టు పర్యటనలో భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ సత్తా చాటిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ పర్యనటక గంగూలీకి మధుర జ్ఞాపకాలు పంచడంతో పాటు ఒక భయంకర అనుభవాన్ని మిగిల్చింది.

English summary

Sourav Ganguly did 'Dadagiri' with the bat on his first tour to England back in the year 1996, but many aren't aware that the aggressive leader could have breathed his last on that very tour.