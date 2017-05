ఐపీఎల్‌-10లో ఢిల్లీ డేర్‌ డెవిల్స్‌తో ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో గుజరాత్‌ లయన్స్‌ ఓటమిని చవిచూసింది. గ్రీన్‌పార్క్‌ స్టేడియంలో హోరాహోరీగా సాగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ రెండు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.

Young Shreyas Iyer scored a superb 57-ball 96 to guide Delhi Daredevils a two wicket win over Gujarat Lions in an inconsequential Indian Premier League (IPL) tie. Chasing a mammoth target of 196, Delhi achieved it in the final over with two wickets to spare and two balls remaining. Iyer, however, fell four short of a well deserved hundred to hand Gujarat another humiliating defeat. They have once again failed to defend a total despite posting 195/5. Earlier, Aaron Finch's flashy half century helped Gujarat Lions recover from the early jolts and post a mammoth total. Iyer got the support of Pat Cummins lower down the order to guide Delhi reach home. Finch scored a 39-ball 69, laced with six fours and four sixes to raise a 92-run fourth wicket stand with wicketkeeper-batsman Dinesh Karthik (40) to help the Lions recover from a precarious position after losing the early wickets of opener Dwayne Smith (8), Suresh Raina (6) and Ishan Kishan (34).