మనీందర్ పాల్ సింగ్ అనే సిక్కు కుర్రాడు అలాంటి ఘనతే సాధించాడు. ఫాస్ట్ బౌలర్ల కోసం పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలోని జాతీ సెలక్షన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన ఓ క్యాంప్‌కు ఎంపికయ్యాడు.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 11:58 [IST]

English summary

Mahinder Pal Singh has become the first Sikh cricketer to be selected in Pakistan's National Cricket Academy after he was picked for a fast bowlers' camp, being organised by the Pakistan Cricket Board.