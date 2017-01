యువీ రాణిస్తాడు, సక్సెస్ అవుతాడు: మద్దతు పలికిన గంగూలీ

యువరాజ్‌ను మళ్లీ జట్టులోకి తీసుకోవడం శుభపరిణామని, అతను రాణిస్తాడనే నమ్మకముందని టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ చెప్పాడు.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 13:02 [IST]

English summary

Former India captain Sourav Ganguly backed Yuvraj Singh to get some runs in the limited overs cricket series against England after the dashing left-hander was included in the team to be led by new skipper Virat Kohli.