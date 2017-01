మాజీ కెప్టెన్ గంగూలీ బీసీసీఐ అధ్యక్షుడయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్న తరుణంలో సునీల్ గవాస్కర్ కూడా గంగూలీకి ఆ సత్తా ఉందని అన్నాడు.

English summary

Amid speculations over who is going to succeed Anurag Thakur as the new president of Board of Control for Cricket in Inddia (BCCI) following Supreme Court's decision, former India captain Sunil Gavaskar has suggested a name for the same.