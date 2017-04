ధోనిని పక్కనపెట్టిన గంగూలీ: ఐపీఎల్ 'డ్రీమ్ టీమ్' ఇదే

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ తన డ్రీమ్ ఐపీఎల్ జట్టుని ప్రకటించాడు. టీ20కి ఫార్మెట్‌కు ధోని పనికిరాడన్న చెప్పిన దాదా అదే మాటను నిజం చేశాడు. తాను ఎంపిక చేసిన డ్రీమ్ ఐపీఎల్ జట్టులో మహేంద్ర సింగ్

After much thought and some hard decisions this is my #IPLFantasy dream team.Which players are a part of your team? #VIVOIPL @SGanguly99 pic.twitter.com/8fHVWs0kCR

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 15:27 [IST]

English summary

Former India captain Sourav Ganguly has picked his IPL Fantasy "Dream Team" which has no place for two big names in the history of the Twenty20 tournament.