'భలేగా మేనేజ్ చేస్తున్నాడు': కోహ్లీ వల్లే విజయాలు

టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీపై శ్రీలంక క్రికెట్ దిగ్గజం సనత్‌ జయసూర్య ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Sri Lanka legend Sanath Jayasuriya today (Dec 21) said that Virat Kohli's spirited captainship has enabled Indian team to find the perfect rhythm against England.