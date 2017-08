దేవుడి కంటే ఎక్కువేం కాదు: బోర్డుపై ఆగ్రహంతో శ్రీశాంత్

హైదరాబాద్: తనపై విధించిన జీవితకాల నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ కేరళ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్‌ చేయాలని బీసీసీఐ తీసుకున్న నిర్ణయంపై టీమిండియా పేసర్ శ్రీశాంత్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. బీసీసీఐ దేవుడి కంటే ఎక్కువేం కాదని శ్రీశాంత్‌ ట్విట్టర్‌లో మండిపడ్డాడు.

C mon @bcci this is worst u can do to anyone that too who is proven innocent not just once but again and again..don't know why u doing this?