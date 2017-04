నగరంలోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో బుధవారం ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ గాయపడ్డాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ 15 పరుగుల తేడాతో విజయ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Sunrisers Hyderabad captain David said he hurt himself while taking a catch but heaped praise on his players for his side's 15-run win over Delhi Daredevils here on Wednesday.