నగరంలోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆటగాడు యువరాజ్‌ సింగ్‌ గాయపడ్డాడు. సోమవారం రాత్రి జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తుండగా యువరాజ్ సింగ్

English summary

Yuuvraj Singh was seen walking off the field after hurting his finger as the Sunrisers Hyderbad took on the Mumbai Indians in a must-win game at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad.