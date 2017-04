ఈ ఏడాది జూన్‌లో ఇంగ్లాండ్‌లో జరిగే ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో పాల్గొనబోయే న్యూజిలాండ్‌, శ్రీలంక జట్లను ఆయా దేశాల బోర్డులు ప్రకటించాయి. 15 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టు వివరాలను సోమవారం ప్రకటించాయి.

New Zealand have announced their 15-man squad for #CT17 ! 🇳🇿 pic.twitter.com/saFNulirn7

Sri Lanka are the latest side to release their 15-man squad for #CT17 ! 🇱🇰 pic.twitter.com/y8BwN5gYTM

English summary

A fit-again Angelo Mathews will lead Sri Lanka in June´s Champions Trophy in England and Wales, the Sri Lankan cricket board announced on Monday, unveiling a 15-member squad which also includes maverick paceman Lasith Malinga.