శ్రీలంక మాజీ ఆటగాడు కుమార్ సంగక్కర తాజాగా తన ఫస్ట్ క్లాస్ కెరీర్ కు సైతం వీడ్కోలు చెప్పాడు. ఇంగ్లండ్ కౌంటీ చాంపియన్ షిప్‌లో భాగంగా సెప్టెంబర్‌లో తన చివరి ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ ఆడనున్నట్లు సంగక్కర ప్రకటి

English summary

Former Sri Lanka captain Kumar Sangakkara will retire from first-class cricket in September at the end of England's county championship season. The Surrey batsman, who quit test cricket in 2015 with 12,400 runs, is fifth on the all-time list of test run scorers, averaging 57.40 in 134 tests.