సిడ్నీ వేదికగా పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య జరుగుతున్న మూడో టెస్టు ఆసీస్ కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్‌కు 50వ టెస్టు. తన కెరీర్‌లో 50వ టెస్టు ఆడుతున్న స్టీవ్ స్మిత్ అరుదైన రికార్డుని సొంతం చేసుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:35 [IST]

English summary

No batsman since Don Bradman 68 years ago has managed to reach the 60/50 milestone. Indeed, only three batsmen in history have managed the feat - and Smith has already outscored two of them.