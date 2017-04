మంచు వల్లే మ్యాచ్ ఓడిపోయాం: స్మిత్ వింత ప్రకటన

పూణె వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓడిపోవడానికి మంచు కూడా ఓ కారణమని రైజింగ్‌ పుణె సూపర్‌ జెయింట్‌ కెప్టెన్ స్టీవ్‌స్మిత్‌ అన్నాడు.

English summary

Steve Smith might not be the first cricketer to play it but the Australian captain is the first to have played it after it was given a name – the swog. The half-sweep, half-slog has been a favourite of batsmen in the shorter form of the game and Smith played a cracker that split two fielders in the IPL overnight.