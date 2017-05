అన్యాయంగా ఐపీఎల్ రూల్స్: మార్చాలని సన్నీ ఆగ్రహం

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) రూల్స్ అన్యాయంగా ఉన్నాయని వాటిని వెంటనే మార్చాలని టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, క్రికెట్ లెజెండ్ సునీల్ గవాస్కర్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

English summary

Former India captain and batting legend Sunil Gavaskar has called for change of Indian Premier League (IPL) playing conditions which he termed as "unfair".