ప్రపంచ క్రికెట్‌లో ఓపెనర్లుగా స్పెషలిస్టు బ్యాట్స్‌మెన్లు బరిలోకి దిగే విషయం మనకు తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్న బిగ్ బాష్ లీగ్‌లో ఓ అరుదైన సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది.

English summary

West Indian spinner Sunil Narine had never opened in his career before. The highest position he had batted was at No. 5, four times in his career in T20s. But on Sunday, the first day of 2017, Narine walked out to bat as an opener in this year’s first T20 game.