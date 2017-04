సన్నీ లియోన్... యువతకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. దేశ వ్యాప్తంగా ఆమెకు ఎంతో మంది అభిమానులు ఉన్నారు. అలాంటి సన్నీ లియోన్ కూడా ఒకరికి వీరాభిమాని.

English summary

At a time when Mahendra Singh Dhoni's skills in limited-overs cricket are seem to be waning, Indian skipper Virat Kohli has emerged as one of the hottest properties in Indian cricket.