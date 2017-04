'అతనో మ్యాచ్‌ విన్నర్, ఏ క్షణానైనా పుంజు కోవచ్చు'

ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు ధోని ఆడిన మ్యాచ్‌ల్లో తక్కువ పరుగులు చేసినప్పటికీ అతడిని తక్కువగా అంచనా వేయలేమని సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మెంటార్, టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ అన్నాడు.

English summary

Mahendra Singh Dhoni has scored just 61 runs from five outings in the Indian Premier League so far but defending champions Sunrisers Hyderabad are in no mood to take the former India captain lightly when they clash with Rising Pune Supergiant at the MCA Stadium in Pune on Saturday.