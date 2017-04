మనోభావాలు దెబ్బతీసిన కేసు: సుప్రీంలో ధోనికి ఊరట

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి సుప్రీం కోర్టులో ఊరట లభించింది. ధోనిపై దాఖలు చేసిన క్రిమినల్‌ కేసు పిటీషన్‌ను కొట్టివేస్తూ సుప్రీం కోర్టు గురువారం తీర్పు వెలువరించింది.

The Supreme Court of India on Thursday quashed a criminal complaint filed against former Indian skipper Mahendra Singh Dhoni for allegedly depicting himself as Lord Vishnu in a magazine cover.