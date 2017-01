సర్వత్రా ఆసక్తి: బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా సౌరభ్ గంగూలీ?

సుప్రీం తీర్పు తాజా నేపథ్యంలో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ బీసీసీఐ అధ్యక్షుడయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 10:28 [IST]

BCCI president Anurag Thakur and secretary Ajay Shirke were removed from their posts. The Supreme Court will now appoint administrators. RM Lodha is in charge of ensuring the implementation of the reforms he had made.