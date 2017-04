సురేశ్ రైనాకు ఏప్రిల్ 27న రాయల్ ఛాలెంజర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్ ఎంతో ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ ద్వారా సురేశ్ రైనా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) చరిత్రలో ఓ అరుదైన రికార్డుని సొంతం చేసుకున్నాడు.

English summary

It was double bonanza for Suresh Raina on Thursday. He became the first batsman in the history of the Indian Premier League to register 300 runs in each edition of the tournament and saw his side Gujarat Lions beat Royal Challengers Bangalore by seven wickets to notch up their third win of the IPL 2017 season.