11 దేశాల్లో సెంచరీలు: చరిత్ర సృష్టించిన యూనిస్ ఖాన్

పాకిస్తాన్ వెటరన్ క్రికెటర్ యూనిస్ ఖాన్ కొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. సిడ్నీ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న మూడో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సెంచరీ చేశాడు.

English summary

Veteran Pakistan cricketer Younis Khan on Thursday (Jan 5) slammed career's 34th Test century in the third Test match against Australia at the Sydney Cricket Ground. The 39-year-old right-handed batsman, thus, equalled the record of Sunil Gavaskar by hitting 34 Test tons.