టీ20 ర్యాంకులు: భారత్ కంటే మెరుగ్గా పాకిస్థాన్ ర్యాంకు

వార్షిక అప్‌డేట్‌లో భాగంగా మంగళవారం ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకులను ప్రకటించింది. తాజా ర్యాంకుల్లో న్యూజిలాండ్ అగ్రస్థానంలో నిలవగా, టీమిండియా రెండు ర్యాంకులు కోల్పోయి నాలుగో స్ధానంలో నిలిచింది.

English summary

England have vaulted into second place on the ICC T20I Team Rankings following the annual update, which was carried out on 1 May to ensure the table continues to reflect the recent form of sides. New Zealand top the standings while India slipped to fourth.