టీచర్స్ డే స్పెషల్: సచిన్, కోహ్లీ, సింధు ఇలా

హైదరాబాద్: సెప్టెంబర్ 5... ఈరోజుని తమ జీవితంలో ఎవరూ మరిచిపోలేరు. ఎందుకంటే టీచర్స్ డే కాబట్టి. టీచర్స్ డేని పురస్కరించుకుని ప్రతి ఒక్కరూ తమ గురువుల నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ విషయానికి వస్తే ఈరోజంటే సచిన్‌కి ఎంతో ప్రత్యేకం.

ఉదయాన్నే తన గురువు రమాకాంత్‌ ఆచ్రేకర్‌కి శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. అనంతరం వాంఖడే మైదానంలో ఆచ్రేకర్‌ తనపై కేకలు వేసిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకోవడంతో పాటు ఆయన ఆనాడు చెప్పిన పాఠం వల్లే తాను ఈ రోజు ఇంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నట్లు సచిన్‌ తెలిపాడు. ఆ సందర్భాన్ని వివరిస్తూ తన ట్విట్టర్‌లో ఓ వీడియోను సచిన్‌ అభిమానులతో పంచుకున్నాడు.

Happy #TeachersDay! The lessons you taught me have always served me well. Sharing an incident with you all that changed my life! pic.twitter.com/J1izUvPG3C