హామీ ఇస్తున్నా: విదేశాల్లో పేలవ ప్రదర్శనపై జడేజా

విదేశాల్లో పేలవంగా ఆడతామన్న ముద్రను తొలగించుకోవాడనికి 2017లో ప్రయత్నిస్తామని భారత ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా హామీ ఇచ్చాడు.

English summary

Signing off on a positive note, in what has been an exceptional year for the Indian cricket team, star all-rounder Ravindra Jadeja on Wednesday (Dec 21) promised that they will try to shed the "poor travelers" tag in 2017.