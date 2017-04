విరాట్ కోహ్లీ సందేశం: అఫ్రిదికి టీమిండియా అరుదైన గిప్ట్

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించిన పాకిస్థాన్ క్రికెట‌ర్‌ షాహిద్ అఫ్రిదికి టీమిండియా ప్లేయ‌ర్స్ ఓ అరుదైన గిఫ్ట్ ఇచ్చారు.

Virat Kohli's shirt, signed by Indian team, for Shahid Afridi, with a message "always a pleasure playing against you." pic.twitter.com/KexlCjTNeZ

English summary

In a great gesture, the Indian Cricket team have sent Virat Kohli's national team jersey signed by every player to Shahid Afridi as a token of respect.