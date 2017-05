ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: బీసీసీఐకి హెడ్ కోచ్ కుంబ్లే ఏం చెప్పారంటే

ఈ ఏడాది జూన్‌లో జరిగే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కోహ్లీ సేన ఆడాలని టీమిండియా హెడ్ కోచ్ అనిల్ కుంబ్లే తెలిపాడు. ఆదాయ పంపిణీ విషయంలో ఐసీసీ, బీసీసీఐకి మధ్య వివాదం నడుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India's head coach Anil Kumble has conveyed to the Board of Control for Cricket in India (BCCI) that Men In Blue are keen on participating in the Champions Trophy 2017 to defend their title.