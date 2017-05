ఫిరోజ్ షా కోట్లా వేదికగా గుజరాత్ లయన్స్‌తో జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడిన ఢిల్లీ యువ క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

One of the best Innings I have seen in the IPL & that includes all 10 seasons. @RishabPant777 pic.twitter.com/SGv3YuXwJ5

English summary

Indian batting legend Sachin Tendulkar has described Rishabh Pant?s brilliant 43-ball 97-run knock which helped Delhi Daredevils beat Gujarat Lions in their IPL encounter, as ?one of the best innings? in tournaments history.