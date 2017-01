పరుగుల వరద: సిడ్నీ టెస్టులో చరిత్ర సృష్టించిన వార్నర్

సిడ్నీ వేదికగా పాకిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా డాషింగ్ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ అరుదైన ఘనతను సాధించాడు.

David Warner 5th batsman, 4th Aussie to make a 100 before lunch on opening day of a Test match Trumper Macartney Bradman Majid Khan #AusvPak

English summary

Australia batsman David Warner on Tuesday (Jan 3) stormed his way into record books after slamming a whirlwind Test century before lunch on the opening day of third Test against Pakistan here.