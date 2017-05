ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు ముంబై ఇండియన్స్ ఫీల్డింగ్ కోచ్ జాంటీ రోడ్స్ అభిమానులకు శుభవార్త చెప్పాడు.

The prize before the prize @mipaltan ? Nathan John "plunged" into the world at 6:20pm on IPL final #poolbirth #earthmother #incredibleindia pic.twitter.com/UiUCMt4fih

English summary

Mumbai Indians fielding coach Jonty Rhodes would be really hoping for his team to clinch their third IPL title as this would make a perfect ending to his memorable day. Earlier in the evening, former South African cricketer was blessed with a baby boy.