హిమాచల్ TO బీసీసీఐ: అనురాగ్ ఠాకూర్ ఎదుగుదల, పతనం

లోథా కమిటీ ఇచ్చిన సిఫారసులు అమలు చేయలేదనే కారణంతో బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు అనురాగ్ ఠాకూర్, కార్యదర్శి అజయ్‌ షిర్కేలను తొలగిస్తూ సోమవారం సుప్రీంకోరు ఆదేశాలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 11:20 [IST]

English summary

Anurag Thakur, son of former Chief Minister of Himachal Pradesh Prem Kumar Dhumal, is a BJP MP. He won his first Lok Sabha election in May 2008, and won again in 2014. In May 2016, he was elected the BCCI president after the death of Jagmohan Dalmiya.